TYT, AYT, YDT puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 2 milyon 528 bin 110 adayın katılımı ile gerçekleşecek. İlk gün oturumları kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleşirken, bu kapsamda sorgulamalar da artış gösterdi. Sınav sırasında veliler, sonrasında ise öğrenciler YKS TYT baraj puanı başta olmak üzere birçok konuya Google üzerinden erişmeye çalışıyor. En çok merak edilen konu ise hiç şüphesiz 2020 YKS TYT puan hesaplama olarak öne çıkıyor. Peki, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2020 YKS baraj puanı kaç detaylar takvim.com.tr'de
2020 YKS TYT KAÇ NET, KAÇ PUAN YAPAR?
Haberimizin detaylarından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. gün oturumu olan Temel Yeterlilik Testi baraj puanı hakkında bilgi edinebilir, TYT puan hesaplama işlemleri bilgisine ulaşabilirsiniz.
YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.
TYT PUAN HESAPLAMA:
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.
AYT PUAN HESAPLAMA:
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.
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HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?
TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz.
Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu.
Gerçek verilere dayanan Net Sihirbazı yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2019'da lisans/önlisans programlarına yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlendi.
Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alındı. (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında)
OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.
Son sınıftaki adayların 2019-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM'ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM'nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.