YKS TYT soruları cevapları ne zaman açıklanır? YKS soru ve cevapları bugün mü açıklanacak? sorularının cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS TYT sınavından büyük heyecan yaşayan öğrenciler şimdi verdiği cevapların doğru olup olmadığını merak ediyor. 2019 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde YKS yapılmış, soru ve cevaplar 1 Temmuz 2019'de akşam saatlerinde açıklanmıştı. ÖSYM'nin YKS TYT soruları cevapları açıklanma tarihi ile ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak.
TEMEL SORU VE CEVAP KİTAPÇIKLARI ÖSYM TARAFINDAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2020 Yükseköğreitm Kurumları Sınavı bu yıl da 3 oturum şeklinde yapılacak. 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10,15 'te yapılacak TYT, 28 Haziran günü yapılacak AYT ve YDT sonrası YKS tamamlanacak.
YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak.
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SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
2019 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde YKS yapılmıştı. Sınavların yapılmasının ardından 1 Temmuz günü YDT oturumu tamamlanınca akşama doğru sınav soru ve cevapları erişime açıldı.
Yine bu yıl da YDT 'nin sona ermesinin ardından 28 Haziran 2020 Pazar günü saatler 18,00 veya sonrasını gösterdiğinde ÖSYM'nin YKS sınav soru ve cevaplarını yayımlaması bekleniyor
YKS SINAV SONUÇLARI - OTURUM SAATLERİ
3 oturumdan oluşan YKS sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde öğrencilere ilan edilecek. 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15'te 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15'te 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45'te yapılacak.
SINAVDA YER ALACAK TESTLER
Adaylara 1'inci oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?
TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz.
Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2018 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu.
Gerçek verilere dayanan Net Sihirbazı yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlendi.
Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alındı. (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında)
TYT PUAN HESAPLAMA:
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.
AYT PUAN HESAPLAMA:
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.