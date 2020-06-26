Üniversite sınavı Başarı mesajları 2020! YKS sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 27-28 Haziran tarihlerinde sınava girecek milyonlarca öğrenciye başarı mesajları göndermek isteyen vatandaşlar aramalara başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020-YKS'de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞARI MESAJLARI 2020 | YKS BAŞARI MESAJLARI, SÖZLERİ
Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.
Başarıyı hakediyorsun. Korkma gelecektir başarı.
Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar. Anonim
Yenilgi, Kazanacak Olmanin Garantisidir Yenilmeyi Hazmedemeyen Basariyi Hic Bulamaz, Dostum
Hayattaki Isteklerime Ve Beklentilerime Bakinca Hepsini Basariyla Gerceklestirdigimi Goruyorum. Sanirim Ben Ne Istedigimi Biliyorum.
Hayatta Basarinin Sirri Her Seyden En Az Bir Kez Suphe Etmekmis. Ben Soylemedim Bu Lafi Buyuk Descartes Soylemis. iyi Demis, Hos Demis Teeeee, Galiba Descartes Seni Hic Gormemis.
Insani Buyuk Yapan Kendi Azmi Ve Sabridir. Yeni Görevinde Basarilar Dileriz.
Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz.
Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme.. Başarı ben başaracağım diyenlerindir. Güzellikler Hep Sizinle Olsun.
Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. La Rochefoucauld
Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. De Maupassant
Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. La Bruyere
İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Andre Gide
Sınavda istediğin başarıyı elde etmeni dilerim. Başarılar
Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar
Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar..
Her şeyin gönlünce olması dileğiyle.. Sınavında başarılar..
Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar
Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Schiller
Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. Moorhead
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ve sınav giriş belgelerinde belirtildiği üzere sınava girerken adayların yanında bulunması gerekenler şu ifadelerle bildiriliyor;
"Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait 'Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
-Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
-Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
Bunların dışında;
-Sürücü belgesi,
-Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya TC Kimlik Numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.