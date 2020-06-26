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    • 26.06.2020 16:14
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    sundan skandal açıklama! Libya'ya paralı asker ve silah taşıyor

    su tarafından yapılan açıklamaya göre, Sirte'deki El-Gırdabiyye Üssü'ne en az 11 iniş yaptı. Libya ordusu, Rus uçaklarının leri taşıdığını açıkladı.

    Rusya Libya'ya paralı asker ve silah taşıyor

    su, leri taşıyan Rus uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını duyurdu.

    EN AZ 11 İNİŞ!

    Libya basınında yer alan haberlere göre, orduya bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Rus Antonov ve İlyuşin kargo uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye 'ne en az 11 iniş yaptığını açıkladı.

    SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞINIYOR

    Dırah, söz konusu uçaklarla Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı 6 Pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmatların taşındığını kaydetti.

    Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

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