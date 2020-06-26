



Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için ülkemize giriş yapmaya başladı… Kapıkule'den ülkeye giriş yapan Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu da yaşadı. Haziran ayında şu ana kadar 40 binin üzerinde yolcu ülkeye giriş yaptı. Türkler, salgına adeta rest çekerek, "Ülkemiz bizim her şeyimiz. Salgın nedeniyle illaki bir tereddüt oluyor. Yolda bir şey olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar mıyız? Ancak Corona olacaksak vatanımızda olalım. Çünkü vatandan başkası yalan" dedi.