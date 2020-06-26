Avrupa Parlamentosu Raportörü Nacho Sanchez Amor, ülkemıze övgü yağdırdı. Türkıye salgında çok insancıl davrandı. Pek çok ülkeye yardım yolladı. Kesinlikle minnettarız.
GURBETÇİ RESTİ
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule'den ülkeye giriş yapmaya başladı. Türkler, salgına rest çekti: Corona olacaksak vatanımızda olalım.
Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için ülkemize giriş yapmaya başladı… Kapıkule'den ülkeye giriş yapan Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu da yaşadı. Haziran ayında şu ana kadar 40 binin üzerinde yolcu ülkeye giriş yaptı. Türkler, salgına adeta rest çekerek, "Ülkemiz bizim her şeyimiz. Salgın nedeniyle illaki bir tereddüt oluyor. Yolda bir şey olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar mıyız? Ancak Corona olacaksak vatanımızda olalım. Çünkü vatandan başkası yalan" dedi.
AĞLATAN FOTOĞRAF
Coronavirüs nedeniyle 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı Brezilya'da kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor. Brezilya'daki hastanenin acil servis personelinin attığı görüntüler ise görenleri ürküttü. Tıbbi malzeme yokluğu çeken Brezilya hastanelerinde, cesetler hastaların yanı başında çöp torbalarına konuluyor.
HAYDİ TATİLE
Türkiye yeni normale alıştı… İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde 6 kişi için izin belgesi başvurusu yapabilecek.
EYFEL AÇILIYOR
Fransa'da dünyanın en ünlü yapılarından olan Eyfel Kulesi, Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından bugün ziyaretçilere yeniden açılıyor.
TAZİYE İKNA TİMİ
Diyarbakır'da taziye timleri de görevine başladı. Taziye ikna ekipleri, yakınları vefat edenleri başsağlığı dilemeye gelenleri evlerinde kabul etmemeleri konusunda bilgilendiriyor.
SON TEKNOLOJİ
Türkiye'de sağlık hizmeti kalitesini yükselten şehir hastaneleri, üst düzey teknolojilerle donatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne son teknolojiye sahip 5 görüntüleme cihazı teslim edildi.
165 BİN 706 KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanlığı, dün bin 458 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişi hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı. Bin 472 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706'ya yükseldi.
91 MAHKUM POZİTİF
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, cezaevlerindeki Coronavirüs vakası sayısını açıkladı: 91 pozitif vaka var. Bunlar arasında yoğun bakımda ya da entübe olan kişi yok...