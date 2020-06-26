2020 YKS üniversite sınavından barajı geçmek için kaç net yapmak lazım? YKS’de hangi testten kaç net yapmak gerekiyor?

YKS'de hangi testten kaç net yapmak gerekiyor? YKS TYT sınavında kaç net yaparsam barajı geçerim? Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak. 2020 YKS puan türlerine göre 180 puan barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekmektedir. Peki 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını geçmek için kaç net gerekir? TYT barajı için kaç ne gerekir?
2020 YKS eşit ağırlıklı puan türünde 180 puanı geçmesi için AYT sınavında yer alan Türk Dl ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 19,75 üstünde net yapmak gerekir.
2020 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmesi için AYT sınavında yer alan Türk Dl ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Blimler 2 konularından çıkan 80 sorudan en az 18,5 üstünde net yapmak gerekir.
2020 YKS sayısal puan türünde 180 puanı geçmesi için AYT sınavında yer alan Fen Bilimler ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 19,25 üstünde net yapmak gerekir.
SINAVDA YER ALACAK TESTLER
Adaylara 1'inci oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?
TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz.
Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2018 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu.
Gerçek verilere dayanan Net Sihirbazı yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlendi.
Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alındı. (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında)
TYT PUAN HESAPLAMA:
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.
AYT PUAN HESAPLAMA:
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.