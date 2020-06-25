Fransız dergisi Le Canard Enchaine: Libya’da tek dürüst Erdoğan
Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların Başkan Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı. Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği de vurgulandı.
Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların Başkan Erdoğan'ın Libya'dadürüst oyun oynayantek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı. Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği de vurgulandı.