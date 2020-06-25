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    • 25.06.2020 Gazete
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    Fransız dergisi Le Canard Enchaine: Libya’da tek dürüst Erdoğan

    Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların Başkan Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı. Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği de vurgulandı.

    Libya’da tek dürüst Erdoğan
    Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların Başkan Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu görüşünü paylaştığını yazdı. Haberde, Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği de vurgulandı.
    Haberler Güncel Fransız dergisi Le Canard Enchaine: Libya’da tek dürüst Erdoğan
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