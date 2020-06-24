ABD New York'ta hemşire Belen Yalınkılınçer, annesi Dilek Kumar ile COVİD- 19 salgınında görev aldı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: 6 hemşireye, 20 hasta düşüyordu. Bir hastamı, yeterli doktor olmadığı için kaybettim.
Dilek Kumar ile kızı Belen Yalınkılınçer, yıllardır ABD'de yaşıyor.
'HAKKI'LARI ÖDENMEZ
ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı yardımlarla tanındı. Ülkede 'En yardımsever şahıs' unvanını aldı. Coronavirüs'ü yendikten sonra ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı. New York'taki evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıttı.
Hakkı Akdeniz, evsiz ABD'lilere kol kanat gerdi.
Ünlü pizzacı, ihtiyaç sahiplerine yardım etti.
Dilek Kumar ile kızı Belen Yalınkılınçer, yıllardır ABD'de yaşıyor.
'HAKKI'LARI ÖDENMEZ
ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı yardımlarla tanındı. Ülkede 'En yardımsever şahıs' unvanını aldı. Coronavirüs'ü yendikten sonra ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı. New York'taki evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıttı.
Hakkı Akdeniz, evsiz ABD'lilere kol kanat gerdi.
Ünlü pizzacı, ihtiyaç sahiplerine yardım etti.