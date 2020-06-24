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    • 24.06.2020 Gazete
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    'ta hemşirelik yapan Türk anne Kovid-19 sürecinde yaşadıklarını anlattı: ’nin kıymetini bilin

    'ta hemşirelik yapan Türk anne ile kızı, salgınla mücadelede görev aldı. ABD'nin sınıfta kaldığını açıkladı: Hastanedeki doktor sayısı yetmedi. Bu yüzden hastam can verdi. Öte yandan ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı yardımlarla tanındı. Coronavirüs'ü yendikten sonra ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı.

    Amerikan kabusu
    ABD 'ta hemşire , annesi Dilek Kumar ile COVİD- 19 salgınında görev aldı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: 6 hemşireye, 20 hasta düşüyordu. Bir hastamı, yeterli doktor olmadığı için kaybettim.





    Dilek Kumar ile kızı Belen Yalınkılınçer, yıllardır ABD'de yaşıyor.



    'HAKKI'LARI ÖDENMEZ
    ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı yardımlarla tanındı. Ülkede 'En yardımsever şahıs' unvanını aldı. Coronavirüs'ü yendikten sonra ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı. New York'taki evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıttı.



    Hakkı Akdeniz, evsiz ABD'lilere kol kanat gerdi.




    Ünlü pizzacı, ihtiyaç sahiplerine yardım etti.
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