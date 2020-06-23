CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölücü konuşmasının montaj olduğunu ve vatana millete bağlı olduğunu öne sürdü. Oysa Soyer'in açıklamalarının gayet net ve montaj olmadığı videoyu izlerken anlaşılıyor. Temelsiz açıklamalarla kendisini yalanlayan Soyer 2015'te terör örgütü PKK'nın hendek saldırısına destek vermiş "öz yönetim" sözlerin sarf etmişti. 2 yıl önce de Rum tezlerini savunarak "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" ifadesini kullanmıştı.

İşte Soyer'in yoldaş CHP medyasına yaptığı yazılı açıklama:

"KONUŞMAMIN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ ALINTILANDI"

"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin düzenlediği çevrimiçi bir etkinlikte kent turizmini geliştirmek adına yapmış olduğum çalışmalar ve projeleri anlattığım konuşmanın sadece küçük bir bölümünü alıntılayarak tarafıma yöneltilen saldırılar her türlü ahlaki anlayışın dışında, akıl ve vicdan sınırlarını da zorlayan bir boyuta ulaşmıştır.

KOMPLO MAĞDURUYMUŞ

Oyun bellidir. Ne yazık ki siyasetteki ve ekonomideki tükenişlerini gündemden düşürebilmek isteyenlerin yaratmayı hedefledikleri kavga ortamına çekilmeye çalışıyoruz. Montaj hileleriyle sözlerimi çarpıtarak bu tartışmaya zemin hazırlayanların kimler olduğu da hepimizce bilinmektedir. Hala anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. __Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayraktır.

"İZMİRLİLERİN YAŞAM KALİTESİ YÜKSELİYOR"

İkinci konu ise bir katılımcının sorusu üzerine dijital alışveriş araçlarına ilişkin teknik bir değerlendirmedir. Kesilerek montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi, bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir. Biz Puan sistemi, Şubat 2020'den beri faaldir, tümüyle yasaldır ve İzmirlilere hizmet vermeye devam edecektir. Nitekim iktidar partisine mensup Konya Büyükşehir Belediyesi de benzer sistemi kullanacağını geçen Ocak ayında açıklamıştır. Yapılan montaj hilesi gösteriyor ki, İzmir'deki ittifakımızın başarısı arttıkça, İzmirlilerin yaşam kalitesi yükseldikçe saldırılar da büyüyor. İzmir birlik ve bütünlüğüne düşkün, milli değerlerimizin büyük bir coşku ve sevgiyle yaşatıldığı bir şehirdir. Bu duruşumuz, montajcılık gibi gayrı ahlaki ve toplumumuzda hiçbir karşılığı olmayan karalamalarla gölgelenemez, siyasete malzeme edilemez.

"İCRAAT KALKINMA KOALİSYONUMUZA AÇIK SALDIRIDIR"

Bu yapılan, İzmir'de hiçbir siyasi görüş ayırt etmeden özen ve sabırla inşa ettiğimiz, icraat ve kalkınma odaklı kent koalisyonumuza yönelik açık bir saldırıdır. Suni gündemlerle ne benim ne de İzmirlilerin kaybedecek vakti ve enerjisi yok. Bu tip paçadan çeken, montaj siyasetine prim vermeyeceğiz."

CHP ESKİ İZMİR İL BAŞKANI: TEPKİLER BÜYÜNCE KIVIRTTIN

CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş hiç öyle düşünmüyor. Karataş, Tunç Soyer'in montaj ve komploya uğradığını iddia etmesine tepki gösteren bir yazı paylaştı.

İşte Karataş'ın sosyal medya hesabından yapığı açıklama:

TUNÇ SOYER NE GEVELİYOR...



Tunç Soyer ;

" İzmir parası,İzmir bayrağı başlığıyla yürütülen ...

İftira kampanyası var bana karşı " demiş...

*

Ne iftira kampanyası sayın Tunç Soyer...

Sen bu lafları bal gibi etmişsin...

Ne kıvırtıyorsun şimdi...

*

Yok montajmış...Yok düzmeceymiş...

Yok konuşmasının küçük bir alıntısıymış...

*

Ne alıntısı...Ne montajı...Ne yanlış anlaşılması sayın Tunç Soyer...

Herkes anladı senin ne dediğini de...

Tepkiler çığ gibi büyüyünce...

Hemen çark ettin...Kıvırttın...

Şimdi de bana iftira atıyorlar...

Oyun oynuyorlar bana diyorsun...

*

Kim oyun oynuyor sana sayın Tunç Soyer...

Asıl oyun oynayan sensin...

Kafan karışık senin kafan karışık...

Dilinin altında çok bakla var da !...

Yüreğin yetmiyor...

Kafan dilin söylüyor da...

Yüreğin kıvırtıyor...

Tepkiyi görünce hemen çark ediyorsun...

*

Bölücülerin çarkçıbaşısı bak sana hatırlatayım...

Senin sicilin bozuk...Sicilin...

Kim senin paçandan çeksin...

Kim senin sözlerini çarpıtsın...

Kim sana iftira atsın...

*

Sen değilmisin ;

İzmirde Kadifekalenin ismini değiştirip...

Yunanca " Pagos " koyan...

Orada Pagos pazarı kuran...

*

Sen değilmisin;

9 Eylül İzmirin düşman işgalinden kurtuluşu...

İzmirlilerin günüdür...

Sen kalkıp ;

3 Mayısı İzmirliler günü diye bir gün icad eden...

*

Sen değilmisin;

23 Nisan ulusal egemenlik bayramının kutlandığı bir milli günde...

Sokaklarda bir üstü açık arabanın üstünde...

Çaw Bella müziği çaldırıp oynayan...

*

Sen değilmisin;

İzmirde belediye başkanlarıyla yaptığın bir toplantıda...

Yerel yönetimlere özerklik isteyen...

" Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik...

Daha cesur, çok daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor " diyen...

*

Sen değilmisin ;

Eğitimin yerellere devredilmesi zamanı gelmiştir diyen...

*

Sen değilmisin ;

Kıbrıs için ;

" Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor...

Kıbrısı Kıbrıslılara bırakmalıyız " diyen...

*

Sen değilmisin ;

Türkiye'nin terör örgütüne karşı...

Barış pınarı harekatında...

" Hepimizi mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz " diyen...

*

Sen değilmisin ;

İzmir için özel para basma talebiyle yanıp tutuşan...

Buna ad bile bulan " İzCoin "...

*

Şimdi de kalkmışsın...

İzmire bayrak arayışına girmişsin sayın Tunç Soyer...

*

Bir profösör sana...

İzmirin binsekizyüz yıllarında, hatta daha eski...

Beyaz- yeşil çizgili bir bayrağı var değişinde...

Çok heyecanlanmışsın...

Bunu da ballandıra ballandıra söylüyorsun...

*

Sayın Tunç Soyer...

Şimdi gelelim sadede...

Toprağı buldun...İzmir Büyükşehir hudutları...

Bayrağı buldun...Yeşil-Beyaz çizgili...

Parayı da basarsan...Adı belli " İzCoin "...

Ne kaldı geriye ?...

Eyalet olma Sevdan...

*

Onun içinde boyundan büyük laflar ediyorsun...

Ayrılıkçılara...Bölücülere göz kırpıyorsun...

Onların hoşuna gidecek laflar ediyorsun...

*

Ağzında çok bakla var da sayın Tunç Soyer...

Cesaretin yok...

Cesaretin yok o baklaları çıkarmaya...

Tavşan gibisin...

Sadece zıp zıp zıplıyorsun...

Yemeyince maçan...

" Paçamdan çekiyorlar benim...

Bana iftira atıyorlar " diyorsun...

*

Danışmanlarını da iyi seçmişsin...

Aman dikkat diyorlar...

" Senin bir eyalet kurma caban olduğu anlaşılmasın"...

*

Şimdi sözümü dinle sayın Tunç Soyer...

Bu işler seni aşar...

Otur oturduğun yerde...

Bulunduğun makamda bir çık bak istersen...

Tepende bir bayrak dalgalanıyor...

Cebinde de yeterince TL...

Oturduğun toprak şato...

***

Şükret Mustafa Kemal Atatürke...

Şükret bu millete...