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    • 21.06.2020 Gazete
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    'de 183 yıllık konak paylaşılamıyor

    Çamlıhemşin'de 183 yıllık konak, varisçileri karşı karşıya getirdi! 183 yıllık konak 120 varisin arasını açtı! Hepsi “EV BENİM” deyince olay yargıya taşındı...

    Hangimiz konak!
    Çamlıhemşin'de 183 yıllık konak, varisçileri karşı karşıya getirdi! 1837 yılında Hüseyin Efendi'nin yaptırdığı konak, oğlu Mehmet Ofluoğlu tarafından 21 yıl önce tapuya kaydedildi. Diğer oğlu Mustafa'nın kızı Güngör ise konakta kendi haklarının da olduğunu söyledi. 120 varisi olan eve demir kapı taktırıp kendisi yerleşti! Diğer varisler konağa giremeyince, olay yargıya gitti! Son sözü Yargıtay'ın söyleyeceği öğrenildi. Paylaşılamayan evin bir diğer varisi Halil Ofluoğlu ise "Evde gördüğünüz her şeyi ben yaptırdım" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.



    CANIM TEHLİKEDE
    Konağa yerleşen Güngör Oflu, akrabalarının kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyledi!




    Halil Ofluoğlu, "Evde benim de hakkım var" dedi.
    Haberler Güncel Rize'de 183 yıllık konak paylaşılamıyor
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