meb.gov.tr: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan LGS cevap anahtarını yakında takip ediyor. Sayısal ve sözel alandan çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Öğrenciler 2 oturum halinde LGS sınavına girecek. 1.7 Milyon öğrencinin katıldığı sınavda LGS 2020 soru ve cevap anahtarı merak ediliyor. LGS sınav cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Sınav bittiği an haberimize eklenecektir. LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri girmektedir. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liselere yerleştirilmektedir. LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
LGS 2020 CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
LGS sınav cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Sınav bittiği an haberimize eklenecektir.
LGS SORU KİTAPÇIKLARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada LGS soru kitapçıklarının 22 Haziran 2020 günü dağıtılacağını söyledi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde erişime açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden ya da öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden yapılabilecek.
LGS SÖZEL ALAN KONULARI NELERDİR?
2020 Liseler Geçiş Sistemi (LGS) 2020 2 oturum sayısal konuları belli oldu. Sınavda sayısal alan konuları Matematik ve Fen Bilimleri olarak belirlendi.
LGS SAYISAL ALAN KONULARI NELERDİR?
2020 Liseler Geçiş Sistemi (LGS) 2020 2 oturum sayısal konuları belli oldu. Sınavda sayısal alan konuları Matematik ve Fen Bilimleri olarak belirlendi.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her biralt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b.Her bir öğrencinin her bir alttestine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e.Her alttest için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dilve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerdenalınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
LGS NEDİR?
LGS yani Liselere Geçiş Sistemi ifadesinin kısaltmasıdır. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında devreye girdi.
LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri girmektedir. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liselere yerleştirilmektedir.
LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.
- LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlandı.
- 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınavlar yapılıyor
- Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme için öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları ve LGS sınav sonucu hesaplanarak okula yerleştiriliyor.
- Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.
- Sınav soruları MEB'in LGS soru havuzundan seçiliyor, testin yanında açık uçlu sorular da soruluyor. MEB 2019 için LGS örnek soru kitapçıkları yayınladı.
- Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanıyor.
- Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapıyorlar.