LGS Türkçe, İnkılap Tarihi Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil soruları cevapları merak ediliyor. 2020 yılı Liselere Giriş Sınavı soru ve cevapları ile öğrenci yorumları araştırılmaya başlandı. LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
LGS Türkçe, İnkılap Tarihi Atatürkçülük, Din Kültürü ve Yabancı Dil soruları cevapları
LGS sözel soruları cevapları ile ilgili MEB son dakika açıklaması yaptı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılan merkezi sınavın soru ve cevap anahtarlarına http://meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
LGS SÖZEL SORULARI NASIL OLUYOR?
Sözel bölümde sekizinci sınıf Türkçe dersinden 20; din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10'ar soru için 75 dakika süre tanınıyor.
LGS SINAV YORUMLARI
LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.
Meyra: Matematik yoktu sınavda NASA'ya giriş sorularıydı onlar
Army: Bugün lgs'y3 gördüm. Beklediğimden kolaydı ya
Sudenaz: geçen sene de durum aynıydı matematik oldukça zordu bu sene de aynısı olmuş geçen sene ki lgs'ye giren biri olarak canınızı sıkmayın dünyanın sonu değil #LGS2020
Sıla: Lgs'ye girenler kolay diyor olan yine 2004lüye oldu bir köşede ağlıyorum
Furkan Kara: #LGS2020 bir sene önce tarihin en kolay teogu bir sene sonra lgs kolay geliyor naptik anlamıyorum ki nedir bu 2004 düşmanlığı
Geçen seneki sınav yorumları aşağıda yer alıyor:
Buse Yankı: Sayısal bölüm tahmin ettiğime göre daha zordu. Soruların biraz daha kolay olmasını beklerdir. Açıkcası sayısal bölümde zorlandım. Zamanımın büyük kısmı sayısal bölüme gitti. Tam tersi sözel bölüm ise daha kolay ve metinler anlaşılırdı.
- Kerem Ay:
- "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum"
- Bora Sönmez:
"Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"
İki bölüm halinde aynı gün uygulanan sınava Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda giren adaylar, sınav çıkışı duygularını AA muhabirine anlattı.
Öğrenci Umut Güler, "İkinci oturum zordu ama birincisi basitti. Sonuçları bekleyeceğiz." derken, Can Kırlı da "Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım." ifadelerini kullandı.
İlayda Kınacı da, "Sınav iyiydi ama biraz zorladı. En çok sayısalda zorlandım. Sözelden herkes geç çıktı ama sayısalda erken çıkmaya başladılar. Zordu galiba herkes için." sözleriyle sınavı değerlendirdi. "Sözel kolaydı ama sayısal oldukça zordu." diyen Eylül Eyer ise sınav sonucunun iyi gelmesini beklemediğini dile getirdi.
Beyzanur Özbay, sözel bölümün kolay ama sayısal bölümün zor olduğunu belirtirken, annesi Filiz Özbay, "Dışarıda beklemek zordu, dua ettik. İnşallah verdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Hepimizin
Kerem Ay da "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum." diye konuştu.
- "Bence çok kolaydı"
Sınava katılan adaylardan Kıvanç Özdemir ise genel kanının aksine sayısal sorularının kolay olduğunu söyledi. Özdemir, "Sorular tahmin ettiğimden daha kolaydı. Çok mutluyum. Dün 'hiç yapamayacağım sorular çok zor olacak' diye düşünüyordum ama bence çok kolaydı. Matematikten 4 boşum var, 16 soru yaptım. Umarım hepsi doğrudur." ifadelerini kullandı.
Enes Tolga Şahbaz da "Sınav çok güzeldi, basitti. Zor sorular vardı ama güzeldi. Bana göre sayısal daha basitti, sözel biraz daha zorladı." Görüşünü paylaştı.
- "LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"
Bora Sönmez de soruları, "Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık." sözleriyle değerlendirdi.
Öğrencinin babası Enver Sönmez de oğluyla beraber ders çalıştıklarını anlatarak, iyi bir sonuç beklediklerini, hayırlısını dilediklerini vurguladı.
Anne Şöhret Sönmez ise "Bu, bir senenin stresiydi. Gerçekten zor bir sene çocuklar için. Çok çalıştılar. Oğlumun bu gece sınava rahat bir şekilde girmesi bizim için büyük bir güzellikti." şeklinde konuştu.
Tekin Turna: Sözel bölümden çok korkum yoktu bana göre sözel bölüm kolaydı sorular anlaşılırdı ama sayısal bölüm zorladı. Özellikle matematikte bazı sorulara çok zamanım gitti.
Ezgi Şentürk: Geçim soruları çözmüştüm sınabda gerçekten faydasını gördüm. Sayısal bölüm denildiği kadar zor gelmedi bana ama sözel bölüm özellikle Din Kültürü beni gerçekten zorladı.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak.
LGS NEDİR?
LGS yani Liselere Geçiş Sistemi ifadesinin kısaltmasıdır. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında devreye girdi.
LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri girmektedir. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liselere yerleştirilmektedir.
LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.
- LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlandı.
- 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınavlar yapılıyor
- Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme için öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları ve LGS sınav sonucu hesaplanarak okula yerleştiriliyor.
- Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.
- Sınav soruları MEB'in LGS soru havuzundan seçiliyor, testin yanında açık uçlu sorular da soruluyor. MEB 2019 için LGS örnek soru kitapçıkları yayınladı.
- Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanıyor.
- Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapıyorlar.