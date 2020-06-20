Beyzanur Özbay, sözel bölümün kolay ama sayısal bölümün zor olduğunu belirtirken, annesi Filiz Özbay, "Dışarıda beklemek zordu, dua ettik. İnşallah verdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Hepimizin

Kerem Ay da "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum." diye konuştu.

- "Bence çok kolaydı"

Sınava katılan adaylardan Kıvanç Özdemir ise genel kanının aksine sayısal sorularının kolay olduğunu söyledi. Özdemir, "Sorular tahmin ettiğimden daha kolaydı. Çok mutluyum. Dün 'hiç yapamayacağım sorular çok zor olacak' diye düşünüyordum ama bence çok kolaydı. Matematikten 4 boşum var, 16 soru yaptım. Umarım hepsi doğrudur." ifadelerini kullandı.

Enes Tolga Şahbaz da "Sınav çok güzeldi, basitti. Zor sorular vardı ama güzeldi. Bana göre sayısal daha basitti, sözel biraz daha zorladı." Görüşünü paylaştı.

- "LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"

Bora Sönmez de soruları, "Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık." sözleriyle değerlendirdi.

Öğrencinin babası Enver Sönmez de oğluyla beraber ders çalıştıklarını anlatarak, iyi bir sonuç beklediklerini, hayırlısını dilediklerini vurguladı.

Anne Şöhret Sönmez ise "Bu, bir senenin stresiydi. Gerçekten zor bir sene çocuklar için. Çok çalıştılar. Oğlumun bu gece sınava rahat bir şekilde girmesi bizim için büyük bir güzellikti." şeklinde konuştu.