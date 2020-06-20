TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

EV VE OKUL MESAFESİ

Bu şart her zaman ilk sıralarda yerini alır. Çünkü seçeceğiniz en iyi okul evinize yakın olan okuldur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve evine uzak mesafede okul seçen bir öğrencinin, okuluna saatler süren bir yolculuk sonrası varması, okul sonrasında ise yine saatler süren bir yolculuk sonrası evine yorgun düşmüş şekilde gelmesi, ödev ve tekrar yapacak hatta dinlenecek vakti bulamaması telafi edilebilir bir kayıp değildir.

EĞİTİM MÜFREDATI

Seçeceğiniz her lise size farklı kariyer planları sunuyor. Öğrenim göreceğiniz üniversiteye ve mesleğe göre lise seçmek; olmazsa olmaz maddeniz olmalı. Seçeceğiniz her lisenin size farklı kariyer planları sunduğu gerçeğini unutmamak gerek. Ağırlıklı olarak mühendis yetiştiren Alman Ekolü Okullar, daha çok siyasal bilimler mezunu veren Fransız Ekolü Okullar bunun en güzel örneklerinden bazıları. Çocuğunuz Tıp ya da Sağlık Bilimi seçecekse doğru lisenin Fen Lisesi olduğu şüphesiz.

Ancak bir kolej seçimi ile karşı karşıyaysanız bu sınıflandırmayı yapmak sizin yapacağınız araştırmaya kalıyor. Seçeceğiniz lisenin eğitim müfredatının öğrencinin üniversite sonrasındaki hedefleriyle ilişkilendirilebilir olması fevkalade önemli. Bu anlamda, bir lisenin mezunlarının hangi yükseköğretim programlarına yerleştiğini internetten dikkatle incelemeniz gerek. Bunun dışında talep görmediği için Sosyal sınıfı ya da Dil sınıfı açmayan kolejlerle de karşılaşıyoruz. Bunu kayıt öncesinde araştırmazsanız çocuğunuzun hayallerinin yarım kalması sürpriziyle karşı karşıya kalabilirsiniz.