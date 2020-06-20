Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) iki oturumu da tamamlandı. Bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler ve velileri, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? 2020 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 LGS tercihleri ile ilgili merak edilenler... Tercihlerin hangi tarihte yapılacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak. Peki LGS 2019 puan hesaplama kaç net kaç puan eder? LGS liselere geçiş sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 LGS SINAVI YAPILDI
LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başladı. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak.
Sözel bölüm:
Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4
İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1
Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1
Sayısal bölüm:
Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4
Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4
DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları tabloda verilmiştir.
Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
LGS 2020 KAÇ DAKİKA SÜRDÜ
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci
oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.
SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
LGS NEDİR?
LGS yani Liselere Geçiş Sistemi ifadesinin kısaltmasıdır. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında devreye girdi.
LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri girmektedir. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liselere yerleştirilmektedir.
LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.
- LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlandı.
- 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınavlar yapılıyor
- Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme için öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları ve LGS sınav sonucu hesaplanarak okula yerleştiriliyor.
- Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.
- Sınav soruları MEB'in LGS soru havuzundan seçiliyor, testin yanında açık uçlu sorular da soruluyor. MEB 2019 için LGS örnek soru kitapçıkları yayınladı.
- Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanıyor.
- Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapıyorlar.