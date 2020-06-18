Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan internet kafeler ve oyun salonları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kontrollü sosyalleşme adımlarının atılmasıyla beraber bazı toplu kullanım alanlarında yasaklar kalktı ya da gevşetildi. Yavaş yavaş normalleşmeye başladığımız şu dönemlerde gözler PlayStation salonları ve internet kafelere çevrildi. Peki, İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet cafelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İnternet cafeler açılış tarihi henüz belli değil.
İNTERNET CAFE VE OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İnternet cafe ve oyun salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Lakin söz konusu salonların Haziran sonu Temmuz başı gibi açılacağı ön görülenler arasında yerini alıyor.
PLAYSTATİON VE İNTERNET KAFELER AÇIK MI?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla beraber PlayStation ve oyun salonları, internet kafeler gibi işletmeler kullanıma kapatılmıştı. Geçen uzun sürenin ardından normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte gözler bu işletmelere çevrildi. PS salonları ve internet kafelerin ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00'a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.)