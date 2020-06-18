Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan internet kafeler ve oyun salonları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kontrollü sosyalleşme adımlarının atılmasıyla beraber bazı toplu kullanım alanlarında yasaklar kalktı ya da gevşetildi. Yavaş yavaş normalleşmeye başladığımız şu dönemlerde gözler PlayStation salonları ve internet kafelere çevrildi. Peki, İnternet kafeler ne zaman açılacak? İnternet cafelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İnternet cafeler açılış tarihi henüz belli değil.