Türkiye'nin tatil merkezi Muğla'da dün sıra dışa anlar yaşandı. Marmaris Uzunyalı Sahili'ne inen çok sayıda yavru domuzun bulunduğu kalabalık sürü, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.



MUĞLA

Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Uzun süre restoran ve plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan hayvanlar daha sonra ormana geri döndü. Bodrum'da da benzer görüntüler vardı.

VEFALI TİLKİ!



TOKAT

Tokat'ta Rıza Aktürk (42) ile eşi Elif Aktürk (38) Pamuk ismini verdikleri tilki yavrusu ile 3 ay önce henüz gözleri açılmamışken tanıştı. Doğaya bırakılan sevimli hayvan, gösterdiği vefa ile aileyi her gün ziyarete geliyor. Pamuk, daha sonra ait olduğu dağlara çekiliyor.



TOSUN GİBİ!





Artvin'de hayvancılıkla uğraşan Abdullah Dayanç, 2 tonluk boğasını satmaya karar verdi. 'Ertuğrul' isimli boğayı, ahırdan 7 kişi güçlükle çıkararak, kamyona bindirdi. Büyükbaş, 60 bin liraya satın alındı. Dayanç, "Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun" dedi.

AKŞAM YEMEĞİ!



Kars'ta şehre inen bir boz ayı, yavrularıyla bir süre gezinerek yiyecek aradı. Ayıların yiyecek arayışı çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaşananlar vatandayarı güldürdü. Hayvanlar karınlarını doyurduktan sonra yaşam alanları olan sarıçam ormanlarına dönüyor.