Saruhan İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın balkonundan geçen 3 asırlık çam ağacı görenleri hayrete düşürüyor. Binanın balkonlarından geçerek, teras katına kadar yükselen ağaca vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Tamamlanan bina ile doğaya zarar vermeden de insanoğlunun yaşam alanı oluşturabileceği ispat edildi.