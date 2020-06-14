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    • 14.06.2020 Gazete
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    'da ağaç kesilmesin diye imar planı değiştirildi

    'da Saruhan İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın balkonundan geçen 3 asırlık çam ağacı görenleri hayrete düşürüyor. Binanın balkonlarından geçerek, teras katına kadar yükselen ağaca vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

    Asırlık saygı!
    Manisa'da Saruhan İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın balkonundan geçen 3 asırlık çam ağacı görenleri hayrete düşürüyor. Binanın balkonlarından geçerek, teras katına kadar yükselen ağaca vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 2004'te vakıf binasının temellerinin atılacağı çamlık alanı inceleyen vakıf yetkilileri, arazi üzerinde bulunan çam ağaçlarının kesilmesine rıza göstermeyerek örnek bir davranışa imza attı. Tamamlanan bina ile doğaya zarar vermeden de insanoğlunun yaşam alanı oluşturabileceği ispat edildi.

    Haberler Güncel Manisa'da ağaç kesilmesin diye imar planı değiştirildi
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