Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı güneşli havayı fırsat bilenler sahillere aktı





VEFAT SAYISI 17'E DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı, dün 17 hastanın daha hayatını kaybettiğini, toplam vefat sayısının 4 bin 746'ya yükseldiğini açıkladı. Dün 36 bin 521 test yapıldı, yeni vaka sayısı 922 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 146 bin 839'u buldu.



ANTİKOR TESTLERİ BAŞLIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Corona'ya karşı bağışıklık oranlarını verecek antikor testlerinin pazartesi günü başlayacağını söyledi. "Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin haneden bir kişiyi örnek seçecek. Kişiye PCR testi yapacak. Kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek" dedi.



