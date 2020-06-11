Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı güneşli havayı fırsat bilenler sahillere aktı

Türkiye, Coronavirüs'ü yendi. 1 Haziran itibariyle tüm yurtta normalleşme dönemine girildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, hayatlarına kaldığı yerden devam etti. Aylardır evde kalan 65 yaş ve üstüne saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. 18 yaş altının da dışarıya çıkabileceği belirtildi. Dün, güneşli havayı fırsat bilen dede ve torunlar, sahilde gönüllerince gezdi.
Antalya'da 80 yaşındaki Batur çifti, 2.5 yaşındaki torunu Ege ile sahilde dolaştı.
Trabzon'da amatör futbolcu Şerif Kunt (71), iznini antrenman yaparak geçirdi.
Polis, dün Adana'da kurallara uymayan vatandaşlara maske dağıttı.
MASKE VE MESAFE ŞART
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, normalleşme döneminde vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını aksatmaması gerektiğini söyledi. "Bu süreç yeni bir normal aslında... Daha steril ve toplumdan mümkün olduğunca sosyal mesafeyi koruyarak geçirilecek bir dönem" dedi.
AKBİLE AKIN!
Sokağa çıkma iznine sevinen 65 yaş üstü vatandaşlar, süresi biten toplu taşıma kartlarını yenilemek için vezneye akın etti. Maske takarak kuyrukta bekleyenlerin oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.
18 yaş altı için sokağa çıkma izni kaldırıldı. Çocuklar, aylar sonra güneşli havanın tadını çıkardı.
İSTANBUL VE İZMİR'DE VAKA SAYISI AZALIYOR
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarının İstanbul ve İzmir'de düştüğünü, 1 Haziran sonrası Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kısmi bir artışın olduğunu belirtti. "Yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz" dedi.
VEFAT SAYISI 17'E DÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı, dün 17 hastanın daha hayatını kaybettiğini, toplam vefat sayısının 4 bin 746'ya yükseldiğini açıkladı. Dün 36 bin 521 test yapıldı, yeni vaka sayısı 922 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 146 bin 839'u buldu.
ANTİKOR TESTLERİ BAŞLIYOR
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Corona'ya karşı bağışıklık oranlarını verecek antikor testlerinin pazartesi günü başlayacağını söyledi. "Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin haneden bir kişiyi örnek seçecek. Kişiye PCR testi yapacak. Kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek" dedi.