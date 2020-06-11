Şehirler arası yolculuk yasağı kalktı mı? 2020 seyahat izin belgesi nasıl alınır? Özel araçla seyahat yasağı bitti mi?

Seyahat yasağı, koronavirüse karşı uygulanan tedbirler arasında yer alıyordu. Daha önce Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS ile alınacak HES kodu ile seyahat edilebileceği açıklanmıştı. Geçen hafta tüm illerdeki seyahat yasağı kaldırıldı. Bu haftasonu için uygulanacak sokağa çıkma yasağı da kalkınca vatandaşlar seyahat izin belgesi almak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldığını duyururken, 65 yaş üstü vatandaşların da haftanın her günü belirli saat aralığında dışarı çıkabilmesine izin verildiğini aktardı. Erdoğan, seyahat yasağı ile ilgili yeni bir açıklama yapmadı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
SEYAHAT YASAĞI KALKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta perşembe günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" sözleriyle şehirler arası seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.
SEYAHAT İZİN BELGESİ (HES KODU) NASIL ALINIR?
HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.
1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder
İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023'e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YAPABİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldığını duyururken, 65 yaş üstü vatandaşların da haftanın her günü belirli saat aralığında dışarı çıkabilmesine izin verildiğini aktardı. Erdoğan, seyahat yasağı ile ilgili yeni bir açıklama yapmadı.
Bu haftaki toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı:
"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir."
Seyahat yasakları geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. HES kodu ile seyahat izin belgesi almak şartıyla vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.
Bilet Fiyatlarına %30-40 İndirim Geliyor
Tebliğin birkaç gün içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yayımlanacak tebliğin ardından otobüs bileti fiyatlarında indirime gidileceği belirtiliyor.