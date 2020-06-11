Çorum'da aslan bulundu mu sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çorum'un Emirhalil kırsalında hayvan otlatan çobanın aslan gördüğünü iddia etmesi üzerine Milli Parklar Çorum Şube müdürlüğü olay yerine gitti. Bir hayvan sürüne saldıran ve telef eden yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine sosyal medyada tartışmalar devam ediyor. Peki Çorum'daki yabani hayvan aslan mı, aslan bulundu mu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
ÇORUM'DA ASLAN BULUNDU MU?
Çorum'da 4 hayvanı telef eden yabani hayvan gündeme bomba gibi düştü. Olay yerinde hayvan otlatan çobanın ifadeleri bölgede aslan mı var sorusunu gündeme getirdi. Olayın ardından bölgede bulunan fotokapanlar incelemeye alındı. Ayrıca araziye 'drone' taraması yapıldı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Köyün Muhtarı Hasan Durak, çobanın cep telefonu ile aslanın fotoğrafını çektiğini belirterek, ''Aslanın dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var'' dedi.
80 haneli yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, "Hayvanlarımıza saldırı oldu ve leşleri bulundu. Öncelikle çobanımız gördüğünü söyledi bir yabani hayvanın sürüye saldırdığını söyledi ve daha sonra da fotoğrafını çekti. Ben de jandarmayı arayıp fotoğrafı gönderdim. Fotoğrafı görenler aslan olduğundan şüphelendi.
Bunun üzerine jandarma buraya geldi, arama yaptı. Fotokapanlar yerleştirildi bölgeye. Dron da uçundular. Aslanın yavrusunu görenler de oldu. Vatandaşlarımız tedirgin. Fotoğrafı gördüğümde aslana benzettim. Gereken bütün önlemlerin alınmasını istiyoruz. Köylülerimiz hayvanlarının otlak yerlerine yalnız gidemiyorlar, korkuyorlar. Jandarma da burada tarama yapıyor ama henüz bir sonuç çıkmadı. Dün akşam karşıdaki Töyhane köyünde de çeltik tarlasında çalışan vatandaşlarımız yine aslanı görmüşler" diye konuştu.
'BÖLGEDE ASLAN OLMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ'
Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede aslan olma ihtimalinin bulunmadığının belirterek "Bu bölgede binlerce yıl önce aslanların olduğu biliniyor ama günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bazen hayvanat bahçelerinden aslanların kaçma durumu oluyor ancak yaptığımız araştırmaya göre böyle bir durum da söz konusu değil. Biz, iddia üzerine bölgede inceleme yaparak drone ile görüntüler aldık. Her ihtimale karşı bölgeye fotokapanlar yerleştirdik. Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir. Aslan olabileceği yönünde herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü olsaydı çoktan tespit edilirdi" dedi.
ASLAN HAKKINDA BİLGİ
Aslan (Panthera leo), Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller (Felidae) ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 300 kg (600 Ibs) ağırlığı aşmaktadır. Vahşi aslanlar şu anda Sahra Altı Afrika'da ve Hindistan'da(Nesli tehlikede olan hayvanların bulunduğu Gir Forest Ulusal Parkı'nda) yaşamaktadır. Antik tarihi zamanlarda, Kuzey Afrika dahil olmak üzere Afrika'nın büyük bölümünde, Yunanistan ve Balkanlar'dan Hindistan'a kadar Avrasya'da etkin olarak yaşamaktaydılar.
Yaklaşık 10.000 yıl önceki geç dönem buzul çağında (Pleistosende) aslan insanlardan sonra en yaygın kara memelisiydi: Mağara aslanı (Panthera leo spelaea) Kuzey ve Batı Avrupa'da, Amerika aslanı (Panthera leo atrox) ise Amerika'da Yukon ile Peru civarında yaşıyordu. Aslan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından savunmasız bir tür olarak sınıflandırılmıştır ve yirminci yüzyılın ikinci yarısında 20 yılda Afrika'daki aslan nüfusunda % 30-50 aralığında önemli bir nüfus azalması görülmüştür. Nüfuslarının azalmasının nedeni tam olarak anlaşılmasa da, yaşam alanlarının işgal edilmesi ve insanlar tarafından zarar görmeleri en başlıca sebepler olarak ön görülmektedir. Afrika'da, özellikle Batı Afrika aslanı nüfusu tehlike altındadır.