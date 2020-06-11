Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanıile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Libya ve İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi.Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesini imzaladı. 17 vali merkeze çekilirken, 41 ilde yeni vali ataması yapıldı.Savunma Bakanı Hulusi Akar, Coronavirüs ile mücadeleyi değerlendirdi. 182 bin gencin, testlerin ardından birliklerine gönderi-leceğini söyledi.İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, "İşgalci güç kırmızı çizgiyi geçerse bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz" dedi.ordusuna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter milislerinden temizlediği Kasr Bin Gaşir'de bir konteynerin içinde çok sayıda ceset buldu. İnsanların yakılarak öldürüldüğü belirlendi.