Sinema, Tiyatro ve gösteri merkezleri son dakika açıldı mı? Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri hangi gün açılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına "esnetme" de gündemdeydi. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Önceki gün vefat eden, vefat yıld önümlerinde özlemle yad ettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.
Bu şahirlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.
Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.
Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.
YENİ NORMAL BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK
Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum..
Yeni normal dediğimiz düzen bir süre daha devam edecek.
65 yaş üstü her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
18 yaş altı refaket şartıyla kaldırıldı.
Düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.