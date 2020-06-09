Sinema, Tiyatro ve gösteri merkezleri son dakika açıldı mı? Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri hangi gün açılacak?

YENİ NORMAL BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum..

Yeni normal dediğimiz düzen bir süre daha devam edecek.