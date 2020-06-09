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    • 09.06.2020 22:28
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    Milletvelliği düşürüldükten sonra tutuklanan 'li tahliye edildi!

    milletvekilliği düşürüldükten sonra 'da gözaltına alınıp "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan tahliye edildi.

    HDP'li Güven'e tahliye!

    milletvekilliği düşürüldükten sonra 'da gözaltına alınıp tutuklanan tahliye edildi.

    "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI
    Milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, ise D Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

    Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

    Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

    Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

    HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Detaylar gelecek...

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