Türkiye'nin birçok kentinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında düşüş yaşanırken, vaka sayısında yükseliş yaşayan Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Öte yandan 8 ilde daha gelen sayıların endişe verici olduğu kaydedildi. Normalleşmeye dönemeyen Adıyaman'da vaka sayısındaki artış endişelendiriyor. Diyarbakır'da son bir haftada artan vakalar sonrası ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Hasta sayısı 300 aşan şehirde ikinci dalga endişesi başladı. Hastanelerde yatak kapasiteleri dolarken, ürküten bir haber Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin'den geldi. Durumun ikinci dalgaya çok yakın olduğunu söyleyen Tekin, "Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor." dedi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAKAN KOCA'NIN BAHSETTİĞİ İKİ İL HANGİLERİ?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasının paylaştığı verilere göre, Tekirdağ Çorlu'da son günlerde artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Uygulamada her gün birer kademe daha yükselen yoğunluk tablosunda kırmızı renk çoğalıyor. Buna göre de, Hıdırağa Mahallesi, Nusratiye Mahallesi, Cemaliye Mahallesi, Kemalettin Mahallesi ve Silahtarağa Mahallesi olduğu görülüyor.
BU İLLERDEN BİRİ DİYARBAKIR MI?
Diyarbakır'da son bir haftada artan vakalar sonrası ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Hasta sayısı 300 aşan şehirde ikinci dalga endişesi başladı. Hastanelerde yatak kapasiteleri dolarken, ürküten bir haber Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin'den geldi. Durumun ikinci dalgaya çok yakın olduğunu söyleyen Tekin, "Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor." dedi.
VALİLİK UYARDI
Adıyaman Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Dünya'yı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59'dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
BATMAN
Batman'da 3 Nisan'da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450'ye kadar yükseldi. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.
UŞAK
Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da manzara aynı. 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.
MARDİN
Mardin'in yumuşak karnı ise Nusaybin ilçesi oldu. Bugüne kadar 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği ilçede 50 kişi de pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. 3 Nisan'da Mardin genelinde açıklanan vaka sayısı 50 iken, Nusaybin şimdi tek başına bu sayıyı solladı. 3 kırsal mahalle ve şehir merkezinde çok sayıda evde karantina uygulanıyor.
GAZİANTEP
Antep'te vaka sayısı ise 750'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle 2.5 milyonluk nüfusa sahip Antep'de 3 Nisan'da 49 vaka tespit edilmişti.
Öte yandan Rize, Düzce, Zonguldak ve Van'da da vaka sayılarında genel düşüşün aksine artan seyir izlendi.
İstanbul Tıp Fakültesi'nden çarpıcı koronavirüs araştırması! İlk sonuçları yayımlandı
Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce açılan "COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi" çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmalarda elde edilen verileri açıklayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük" dedi.
Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce 'COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı. Bu süre içinde koronavirüse yakalanmış ve atlatmış 600 hasta üzerinde çalışmalar yapıldı.
"PROBLEMLERİN BAZI HASTALARDA DEVAM ETTİĞİNİ GÖRDÜK"
Merkezin ilk 1 aylık sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bir aylık süre içerisinde birinci ay kontrolü biten 600 hasta oldu. Bu hastalardan 300 kişi bizde yatan hasta, 200 kişi ayakta ve 100 kişi de dışarıdan takipli hasta kliniğimize başvurdu. Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük. Özellikle göğüs darlığı ve öksürük problemi yüzde 25 oranında devam etmekte. Yüzde 10-15 oranında hastada ishal şikayetinin devam ettiğini gördük. Yüzde 20 oranında ise göğüs ağrısı şikayeti ağrısı devam ediyor. Bunları hastalığın devamı gibi algılıyoruz. Özellikle nefes darlığı ve öksürük, bronşlarda meydana gelen bir hiperreaktivite sonucu meydana gelmiş olabilir. 3'üncü ve 6'ncı ayda yapacağımız kontrollerle kalıcı bir hasar mı yoksa geçici bir bronş rahatsızlığı mı onu o zaman söyleyeceğiz" dedi.
Prof. Dr. Tükek sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim gözlemlediğimiz yüzde 1-2 vakada da kalple ilgili sorunlar var. Kalp enzimlerinin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlarla da ilgili kardiyak MR çalışması yapılıyor. Dünyada da bununla ilgili birtakım yayınlar var. Kalpte hücre infiltrasyonu ve kalp iltihaplanmasına kadar giden bir süreçten söz ediyoruz. MR sonuçlarına göre de kalple ilgili bir hasarlanma mı var yoksa geçici bir süreç mi göreceğiz
"HASTALAR İYİLEŞTİKTEN 1 AY SONRA KLİĞİNE ÇAĞIRILIYOR"
Covid-19 Hastaları İzleme Merkezi'nde çalışan İç Hastalıkları Asistanı Dr. Yunus Çatma, iyileşen hastaların 1 ay sonra merkeze çağırıldıklarını belirterek, "Koronavirüs tedavisi olmuş, yatırılarak ya da ayakta izlenmiş hastaları, tekrar enfekte olmamaları ya da hastalığın yayılmasını engellemek için polikliniğe kontrole 1 ay sonra çağırıyoruz. Randevulu olarak hastaları çağırıyoruz. Hastaların burada mevcut şikayetlerini sorguluyoruz. En çok devam eden şikayetler göğüs darlığı, öksürük ve ishal olduğunu görüyoruz" dedi.
Koronavirüse yakalanan ve iyileşen anne-babası için merkeze gelen Semih Çoban, "Nisan ayında bulgular vardı. Annem ve babam hastanede 4-5 gün yattı. Abim de evde izole olarak geçirdi. Ortalama 14 gün içerisinde bir sonuca vardı. Doktorlar şimdi kontrol ediyorlar. Kan testi aldılar. Şu an bulgular yerinde bir sıkıntı yok. Üç ay sonra tekrar randevu ile kontrole gelecekler" diye konuştu.