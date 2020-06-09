Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısı 2.5 ayın ardından bugün ilk kez yüz yüze görüşecek ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların beklediği haber sokağa çıkma yasağı görüşülecek. Koronavirüs salgının başlaması ile bulaş riski yüksek olan yaşlı vatandaşlar yaklaşık 3 aydır evlerinde, sadece haftada 1 gün dışarı çıkabiliyorlar. Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıklaması bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de