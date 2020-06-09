GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına "esnetme" de gündeme gelecek.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamanın kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile netleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.