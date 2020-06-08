Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan takipçisine esprili yanıt

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde sosyal medya hesabını aktif kullandı. Dün bir takipçisine verdiği yanıt, herkesi gülümsetmeyi başardı.
KOCA, Cuma günü "Virüse 1.5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" mesajı paylaştı. Sude isimli genç kız, o gönderinin altına "Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz" yorumu yaptı.
KOCA ise o yorumu "Tamamdır Sude Hanım. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur+maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" diye yanıtladı.
KOCA, Cuma günü "Virüse 1.5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" mesajı paylaştı. Sude isimli genç kız, o gönderinin altına "Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz" yorumu yaptı.
KOCA ise o yorumu "Tamamdır Sude Hanım. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur+maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" diye yanıtladı.