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    • 08.06.2020 Gazete
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan takipçisine esprili yanıt

    Sağlık Bakanı Koca’nın takipçisine verdiği yanıt, bir anda nın gündemine yerleşti. Twitter kullanıcıları, ’nın kibar geri dönüşüne ve esprili yaklaşımına övgüler dizdi. Bakan Koca, üniversite sınavına hazırlanan Sude'yi arayıp başarılar diledi.

    Sude 'out' Fahrett'in'
    SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde hesabını aktif kullandı. Dün bir takipçisine verdiği yanıt, herkesi gülümsetmeyi başardı.
    KOCA, Cuma günü "Virüse 1.5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" mesajı paylaştı. Sude isimli genç kız, o gönderinin altına "Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz" yorumu yaptı.



    KOCA ise o yorumu "Tamamdır Sude Hanım. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur+maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" diye yanıtladı.

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