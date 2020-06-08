Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan yasağın iptal edildiğini duyurmuştu. Şimdi ise herkes 13-14 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak normalleşme sonrası vatandaşların sokaklara ve tatil yerlerine dökülmesi sonrası sokağa çıkma yasağına ihtiyaç olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamanın kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile netleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?
Bu hafta sonu yani 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSAYACAK?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde yasak Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van) ile Zonguldak il sınırını kapsamında uygulanacak.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İPTAL EDİLMİŞTİ?
6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yasağın iptal edildiğini duyurdu.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama;
"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.
Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.
Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."