Coronavirüs salgını dünyayı esir aldı. Bilim adamları, tam bir bilmece olan virüs hakkında araştırmalara başladı. Almanya ve Norveç'te yapılan bir araştırma ise şaşkınlık yarattı. Araştırmada, kişilerin kan gruplarının Corona'ya yakalanma risklerini belirlediği anlaşıldı.
Buna göre, A kan grubundan kişilerin virüsüne yakalanma ihtimali daha yüksek, 0 kan grubunun ise daha düşük çıktı. Yine A kan grubundan hastaların oksijene ihtiyaç duyma veya solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 50 daha yüksekken 0 kan grubundan hastaların riski ise yüzde 35 daha az olduğu vurgulandı.
Buna göre, A kan grubundan kişilerin virüsüne yakalanma ihtimali daha yüksek, 0 kan grubunun ise daha düşük çıktı. Yine A kan grubundan hastaların oksijene ihtiyaç duyma veya solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 50 daha yüksekken 0 kan grubundan hastaların riski ise yüzde 35 daha az olduğu vurgulandı.