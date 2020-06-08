salgını dünyayı esir aldı.Bilim adamları, tam birbilmece olan virüs hakkındaaraştırmalara başladı.yapılan bir araştırmaise şaşkınlık yarattı.Araştırmada, kişilerin kangruplarının Corona'yayakalanma risklerinibelirlediği anlaşıldı.göre, A kan grubundan kişilerin virüsüne yakalanma ihtimali daha yüksek, 0 kan grubunun ise daha düşük çıktı. Yine A kan grubundan hastaların oksijene ihtiyaç duyma veya solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 50 daha yüksekken 0 kan grubundan hastaların riski ise yüzde 35 daha az olduğu vurgulandı.