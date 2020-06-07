Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı İstanbullu kendini sokağa attı

2.5 aylık yasak kalktı. 16 milyon İstanbullu kendini sokağa attı. Parklar, piknik alanları doldu taştı. Sarayburnu'ndan denize girenler hepbir ağızdan haykırdı: Delikanlı Corona nerdesin haney!
BİR KAŞIĞI 799 LİRA
Mersinli Mehmet Toprak (66), yasak dinlemedi. Çıkıp 2 liralık tatlı yedi. 799 lira ceza ödedi.
PİSİKOPATA BAĞLADI
Elazığ'da sokağa çıkarılmayan 'Şerafettin' isimli kedi, günde 2 litre süt içti. 6 öğün mama yedi. 9 kiloya yükseldi
CORONA NİŞANI
Kahramanmaraş'ta nişana giden 45 kişiye Corona bulaştı. 85 bin 860 lira ceza yazıldı.
ENGELSİZ BAKIMEVİ
Gündüz Bakım Merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak. Tam veya yarı zamanlı olarak engellilere hizmet sunacak.
100 BİN TEST
Askere gidecek gençler Corona testinden geçirildi. 100 bin kişiye virüs testi yapıldığı bildirildi.
KEYİFLER-19
Türkiye, Coronavirüs'e karşı verdiği mücadele ile parmak ısırttı. Vaka sayılarındaki hızlı düşüş ile birlikte normalleşme dönemi başladı. 10 Nisan'dan bu yana hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Büyükşehirlerde yaşayanlar, sokaklara aktı.
ŞİMDİ CORONA DÜŞÜNSÜN
GÜZEL havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu piknik alanlarında ve sahillerde aldı. Yaklaşık iki ay sonra güneşli hafta sonunu değerlendiren İstanbullular, Salacak ve Sarayburnu'nda deniz sezonunu açtı. Halk, Başkan Erdoğan'ın çağrısına uyup maske-mesafe ve hijyen tedbirini elden bırakmadı.
Eminönü'ndeki Galata Köprüsü eski günlerine kavuştu. Balıkçılar, günün ilk saatlerinden itibaren oltalarını Haliç ile buluşturdu.
YÜZDE 80'İ İYİLEŞTİ
Türkiye'de, son 24 saatte 878 kişi Corona'ya yakalandı. 21 vatandaşımız kurtarılamadı. Toplam vaka sayısı 169 bin 218'e, can kaybı ise 4 bin 669'a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVID-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerini kullandı.
Karantinadan sıkılan İstanbullu, Belgrad Ormanı'na akın etti. Vatandaşlar, çocuklara ve 65 yaş üzerine uygulanan yasağa aldırış etmedi. Masasını kurup, mangalını ateşledi. Piknik için Belgrad Ormanı'nı tercih eden bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.
VAYTON!
İstanbul Adalar'da faytonların yerini "Tuk-tuk" denilen elektrikli araçlar aldı. Fiyatı ise cep yaktı! Kaçak yolcu taşıyan araçların ada turu için günlük 25-50 lira, aylık ise bin liraya kadar fiyat biçtiği ortaya çıktı.
Piknik alanında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Otoparktaki araçların sonu görünmedi.
VİRÜS NİŞAN ALDI
Kahramanmaraş Afşin'de Özarslan ve Demir aileleri yasak olmasına rağmen 27 Nisan'da nişan töreni düzenledi. Törene katılan bir kişide Corona çıkması üzerine, vaka sayısı bir anda 45'e yükseldi. Güvenlik güçleri nişana katılan 25 kişiye toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesti.
PİSİKOLOG LÜTFEN!
CORONA, evcil hayvanları da olumsuz etkiledi. Elazığ'da esnaf Yusuf Yumurtacı, dükkanında baktığı 'Şerafettin' isimli kedisini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde besledi. Ancak kedi depresyona girdi. Günde 8 saat uyuyup, bir anda 9 kiloya yükseldi. Yumurtacı, kedisinin iyileşmesi için yardım istedi. Kedi Şerafettin, Corona'nın bir an önce bitmesini bekliyor.
TATLI UYARI
Mersin'de Hamza Tatlı (27), otobüste yolculuk yaparken maskesini ağzına değil gözüne taktı. Fotoğrafı, bir anda sosyal medyada patladı! Sağlık Bakanı Koca da, Tatlı'nın fotoğrafını paylaşıp maske uyarısı yaptı. Bakan Koca'nın sözlerini dikkate alan Tatlı, "Yaptığım doğru bir davranış değil, biliyorum" dedi.