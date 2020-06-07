Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı İstanbullu kendini sokağa attı





PİSİKOPATA BAĞLADI

Elazığ'da sokağa çıkarılmayan 'Şerafettin' isimli kedi, günde 2 litre süt içti. 6 öğün mama yedi. 9 kiloya yükseldi



CORONA NİŞANI

Kahramanmaraş'ta nişana giden 45 kişiye Corona bulaştı. 85 bin 860 lira ceza yazıldı.



ENGELSİZ BAKIMEVİ

Gündüz Bakım Merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak. Tam veya yarı zamanlı olarak engellilere hizmet sunacak.



100 BİN TEST

Askere gidecek gençler Corona testinden geçirildi. 100 bin kişiye virüs testi yapıldığı bildirildi.

