Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 10 millet bahçesinin açılışını yaptı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı: Salgın krizinden en az hasarla çıktık. 102 ülkeye el uzattık. Artık Cumartesi-Pazar kısıtlaması kaldırılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasına 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak başladı. Şu ifadeleri paylaştı:
Allah'ın izniyle 2023'e kadar 81 vilayetimizi millet bahçeleri ile donatmış olacağız.
Salgın krizinden en az hasarla çıkılmasını son 18 yıldaki hazırlıklara borçluyuz.
Hiç kimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından "İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz" dediğimizi inkar edemez.
Gelişmiş ülkelerde bile maske savaşları yaşanırken, biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık. Salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu dünyaya gösterdik. 2.5 aylık aranın ardından, günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etme kararı aldık. Vatandaşlarımız maske mesafe kuralına uymalı.
CUMARTESİ-PAZAR KISITLAMASI KALKTI
Bunu tekrar tekrar duyurmuş olayım. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.