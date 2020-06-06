Gelişmiş ülkelerde bile maske savaşları yaşanırken, biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık. Salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu dünyaya gösterdik. 2.5 aylık aranın ardından, günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etme kararı aldık. Vatandaşlarımız maske mesafe kuralına uymalı.