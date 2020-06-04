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    • 04.06.2020 Gazete
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    ’un yeni simgesi açılış için gün saymaya başladı

    , dev bir eserle buluşmak için gün saymaya başladı. Yeni ’nin kaba inşaatı tamamlandı. Bina, tasarımıyla büyük beğeni aldı.

    İstanbul’un yeni simgesi
    İstanbul Taksim'deki , yeni görünümüne kavuşmak için gün saymaya başladı. Modern bir opera binası olarak tasarlanan yeni binanın temeli, geçen yıl 10 Şubat'ta atıldı. Yapımı büyük bir hızla süren yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı. Bir dönem sözde çevrecilerin 'yıktırmayız' dediği bina, modern tasarımı ile büyük beğeni topladı. Yeni binada, ilk 'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzası vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak. Genel işçiliğinin ise yüzde 45'i bitti" açıklamasını yaptı.



    Merkezi'nde 2 bin kişilik bale salonu ve 805 kişilik bir tiyatro salonu bulunacak.



    Eski AKM'nin yerine, daha modern bir eser yükseliyor.
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