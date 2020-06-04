İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi, yeni görünümüne kavuşmak için gün saymaya başladı. Modern bir opera binası olarak tasarlanan yeni binanın temeli, geçen yıl 10 Şubat'ta atıldı. Yapımı büyük bir hızla süren yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı. Bir dönem sözde çevrecilerin 'yıktırmayız' dediği bina, modern tasarımı ile büyük beğeni topladı. Yeni binada, ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzası vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yeni AKM tamamlandığında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezlerinden biri olacak. Genel işçiliğinin ise yüzde 45'i bitti" açıklamasını yaptı.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 bin kişilik bale salonu ve 805 kişilik bir tiyatro salonu bulunacak.
Eski AKM'nin yerine, daha modern bir eser yükseliyor.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 bin kişilik bale salonu ve 805 kişilik bir tiyatro salonu bulunacak.
Eski AKM'nin yerine, daha modern bir eser yükseliyor.