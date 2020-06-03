Uzmanlardan önemli Kovid-19 uyarısı: Makyaj ürünleri virüsü taşıyabilir.

normalleşme başladı.Karantina sonrası kimikafelere, kimi de kuaförlereaktı! Halk Sağlığı UzmanıProf. Dr. Nur Aksakal isekadınları uyardı. Özellikletehlikenin daha fazlaolduğunu vurguladı. "Makyajmalzemeleri kişiye özel olmalı.Çünkü herkesin kendine görebakteri florası var. Başkabirisinin kullandığı makyajürününden enfekte olmariskiniz var" açıklamasınıyaptı. Virüsün gözden debulaşabildiğini vurguladı.Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan virüsten korunmak için hastanelere çok gerekli durumlarda başvurulmasını söyledi. "Önce aile hekimlerinize başvurun. Orada çözülemeyen bir durum varsa o zaman hastaneye gidin" dedi.ısınmasıyla sivrisinekler kendini gösterdi. Vatandaşlar, 'Sinek Corona'yı taşırsa' diye panikledi. Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner'den rahatlatacak açıklama geldi: Virüs, sinekten bulaşmaz.