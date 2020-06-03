Uzmanlardan önemli Kovid-19 uyarısı: Makyaj ürünleri virüsü taşıyabilir.

Coronavirüs'te normalleşme başladı. Karantina sonrası kimi kafelere, kimi de kuaförlere aktı! Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nur Aksakal ise kadınları uyardı. Özellikle makyaj ürünlerinde tehlikenin daha fazla olduğunu vurguladı. "Makyaj malzemeleri kişiye özel olmalı. Çünkü herkesin kendine göre bakteri florası var. Başka birisinin kullandığı makyaj ürününden enfekte olma riskiniz var" açıklamasını yaptı. Virüsün gözden de bulaşabildiğini vurguladı.
ACİLE GİTMEYİN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan virüsten korunmak için hastanelere çok gerekli durumlarda başvurulmasını söyledi. "Önce aile hekimlerinize başvurun. Orada çözülemeyen bir durum varsa o zaman hastaneye gidin" dedi.
SİNEKLER MASUM
Havaların ısınmasıyla sivrisinekler kendini gösterdi. Vatandaşlar, 'Sinek Corona'yı taşırsa' diye panikledi. Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner'den rahatlatacak açıklama geldi: Virüs, sinekten bulaşmaz.
ACİLE GİTMEYİN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan virüsten korunmak için hastanelere çok gerekli durumlarda başvurulmasını söyledi. "Önce aile hekimlerinize başvurun. Orada çözülemeyen bir durum varsa o zaman hastaneye gidin" dedi.
SİNEKLER MASUM
Havaların ısınmasıyla sivrisinekler kendini gösterdi. Vatandaşlar, 'Sinek Corona'yı taşırsa' diye panikledi. Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner'den rahatlatacak açıklama geldi: Virüs, sinekten bulaşmaz.