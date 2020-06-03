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    • 03.06.2020 Gazete
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    Uzmanlardan önemli Kovid-19 uyarısı: Makyaj ürünleri virüsü taşıyabilir.

    Uzmanlardan Kovid-19'a karşı normalleşme uyarıları geldi. Prof. Dr. Nur Aksakal, “Kuaförlerde herkesin kullandığı makyaj ürünleri virüsü taşıyabilir. Dikkat!” dedi.

    Çok güzel uyarı
    Coronavirüs'te normalleşme başladı. Karantina sonrası kimi kafelere, kimi de kuaförlere aktı! Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nur Aksakal ise kadınları uyardı. Özellikle makyaj ürünlerinde tehlikenin daha fazla olduğunu vurguladı. "Makyaj malzemeleri kişiye özel olmalı. Çünkü herkesin kendine göre bakteri florası var. Başka birisinin kullandığı makyaj ürününden enfekte olma riskiniz var" açıklamasını yaptı. Virüsün gözden de bulaşabildiğini vurguladı.

    ACİLE GİTMEYİN
    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan virüsten korunmak için hastanelere çok gerekli durumlarda başvurulmasını söyledi. "Önce aile hekimlerinize başvurun. Orada çözülemeyen bir durum varsa o zaman hastaneye gidin" dedi.

    SİNEKLER MASUM
    Havaların ısınmasıyla sivrisinekler kendini gösterdi. Vatandaşlar, 'Sinek Corona'yı taşırsa' diye panikledi. Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner'den rahatlatacak açıklama geldi: Virüs, sinekten bulaşmaz.
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