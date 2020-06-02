Normalleşme sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran'da yasak olacak mı? Hangi illerde var?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi? 1 Haziran Pazartesi itibariyle normalleşme takvimi devreye girdi ve birçok koronavirüs yasağı kaldırıldı. Vatandaşlar ise bu haftasonu yani 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırması yapıyor. 65yaş vr 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının 2 haftaya kadar bitmesi bekleniyor. Peki bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı resmi açıklama geldi mi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de