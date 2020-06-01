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    • 01.06.2020 23:12
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    Pervari'de devrildi! 8 asker yaralı

    'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan ta bulunan 8 asker yaralandı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.

    Siirt'te askeri araç devrildi!

    Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

    Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

    8 ASKER YARALANDI
    Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.
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