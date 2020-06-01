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    • 01.06.2020 Gazete
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    Dev kruvaziyerdeki personel 'da tahliye edildi

    5” isimli kruvaziyer gemisinde Coronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan vatandaşı ’a getirildi. 45 günlük esaret bitti...

    Esaretin bitisi!
    Denizdeki 45 günlük esaret bitti. Yolcu gemisinde mahsur kalan Türkler 'a getirildi. Malta bayraklı " 5" isimli kruvaziyer gemisi yaklaşık 3 ay önce çıktığı Mısır seferi sonrasında Coronavirüs salgını nedeniyle hiçbir limana giriş yapamadı. Son olarak 'ın Atina şehri açıklarına demir attı. Gemide çalışan ve 45 gün önce sözleşme süreleri dolan vatandaşı da ülkeye dönemedi. Yetkililer devreye girdi. Esaret bitti.




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    Dev kruvaziyerdeki 27 Türk personel Bodrum'da tahliye edildi
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