Denizdeki 45 günlük esaret bitti. Yolcu gemisinde mahsur kalan Türkler Bodrum'a getirildi. Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer gemisi yaklaşık 3 ay önce çıktığı Mısır seferi sonrasında Coronavirüs salgını nedeniyle hiçbir limana giriş yapamadı. Son olarak Yunanistan'ın Atina şehri açıklarına demir attı. Gemide çalışan ve 45 gün önce sözleşme süreleri dolan 27 Türk vatandaşı da ülkeye dönemedi. Yetkililer devreye girdi. Esaret bitti.
EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER
Dev kruvaziyerdeki 27 Türk personel Bodrum'da tahliye edildi
EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER
Dev kruvaziyerdeki 27 Türk personel Bodrum'da tahliye edildi