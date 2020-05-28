Haziran ayı Restoran kafeler, spor salonları, çay ocakları, kahvehane açıldı mı?Sorusunun yanıtı bugün Başkan Erdoğan tarafından verilebilir. Kabine toplantısı sonrasında 19.00'da açıklama bekleniyor. Bu bağlamda Koronavirüsle mücadele sürecinde ardı ardına normalleşme adımları atılırken şimdi sıra restoran ve kafelere geldi. Henüz net bir tarih verilmemekle beraber Türkiye'de restoranların 8 - 15 Haziran arasında sıkı tedbirlerle açılması bekleniyor. Sektörde 2.5 milyon kişi çalışıyor. Türkiye'de 110 bin kafe, restoran ve lokanta hizmet veriyor. Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak açılacak yerlerde nasıl önlemlerin alınacağı merak ediliyor. Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.
RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
11 Mayıs tarihinde kuaför, berber ve AVM'lerin açılmasıyla başlayan ilk normalleşme adımı sonrası, ikinci süreç kademeli olarak işleyecek. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması bekleniyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
DÜĞÜN SALONLARI
Kabine toplantısında düğün salonlarının yüzde 25 kapasitesini aşmamak kaydıyla açılması da gündeme gelecek.
ÇAY BAHÇELERİ
Müzeler, çay bahçeleri, kafelerin açılması da kabine toplantısında görüşülecek.
SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Spor salonlarının ise Haziran ayının son haftası açılması planlanıyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.
MOBİL MENÜ ZAMANI...
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, en geç 15 Haziran'a kadar restoranların açılmasını öngördüklerini belirterek, "Kendimizi hazırlıyoruz. Genelgeye göre restoranlarımızı uygun hale getiriyoruz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu açacak. Ancak ilk etapta yüzde 25 - 50 arası iş yapılabilir gibi görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektöre nefes olur. Genç istihdam deposuyuz" dedi.
Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:
"Ayrıca temassız menü ve ödeme sistemleri için çalışıyoruz. Her restoranın kendi çalışması var ama dernek olarak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda istediğiniz restoranın menüsüne girip seçim yapıp ödemesini de mobil uygulamadan yapabileceksiniz. Bir aya kadar hazır hale gelecek."
Demirer, şu anda girdi fiyatlarının belli olmadığını o nedenle bir fiyat artışı öngörülmediğini kaydetti.
1.5 METRE KURALI
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, sektörün 8 - 15 Haziran arasında işe başlayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Turizm belgeli yerlerle ilgili tebliğ yayınlandı. Biz üyemiz restoran, kafe ve lokantalara hazırlık yapsınlar diye standartları gönderiyoruz. Türkiye'de 110 bin restoran, kafe var. Milyonlarca da tedarikçi... Bir an önce açılmayı talep ediyoruz.
Yeni dönemde masa araları 1.5 metre olacak. Bazı ürünler tek kullanımlık olacak. Yemek öncesi ve sonrasında kolonya kullanımı, çalışanların maske takması gibi önlemler var. Kısa çalışma ödeneğinin de uzamasını istiyoruz."
İLK BEKLENTİ %25-50 MÜŞTERİ
Big Chefs'in Kurucusu Gamze Cizreli, restoranların 8 - 15 Haziran arasında açılmasının beklendiğini ve hazırlık yaptıklarını aktardı. Cizreli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Masaların arası 1.5 metrekare olacak. Servis elemanları maske takacak. Misafirler için maske bulunduracağız. Masalarda dezenfektan bulunacak. Mutfakta da hijyen önlemleri üst düzeyde. Menüyle temas edilmemesi için QR kodlu menüler yaptık. Temassız ödeme artırılacak. Havalandırmalar değişecek. İlk etapta yüzde 25 - 50 arasında kapasite öngörüyoruz."
FİYATA ZAM YAPILMAYACAK
Happy Moon's Grup Kurucusu Hüseyin Aymutlu da, 15 Haziran'a kadar restoranların açılacağını bildirerek, "Çalışanlara eğitim aldırdık. Tek kullanımlık, tuz, biber hazırladık. Her yerde dezenfektan olacak. Online menü geliştirdik. Fiyatlara zam yapmayacağız. Yüzde 50 az kapasiteyle başlarız" dedi.
HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Masa araları 1.5 metre, sandalye araları 60 santimetre olacak.
Çalışanlar maske takacak.
Müşteriye ateş ölçer tutulacak.
Tek kullanımlık, biber, tuz, ketçap olacak.
Tek kullanımlık ve silinebilir malzemeden menü sunulacak.
Masalarda dezenfektan, kolonya, ıslak mendil bulunacak.
Çatal, kaşık poşete girecek.
Menüler online olacak.
Temassız ve online ödeme yaygınlaşacak.
Havalandırma sistemleri yenilenecek.
Bahçelere ağırlık verilecek.
Sokağa Çıkma Yasağı ve Normalleşme Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'dan normalleşme ve sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması gece yarısı geldi. Kurul sonrası basın toplantısı düzenleyemeyen Bakan Koca, yazılı bir açıklamada bulundu ve normalleşmeye değindi.
Sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama
Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında , tedbirler, salgında son durum hakkında Fahrettin Koca 'dan açıklamalar geldi. Gece yarısı gelen açıklamalar şu şekilde:
* Bugünkü basın toplantımızı gerçekleştiremedik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve bakan arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. İzleyen birkaç gün de, Prof. Murat Dilmener, Prof. Feriha Öz hocalarımızla, kıymetli Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adını verdiğimiz üç yeni şehir hastanemizin açılış törenleri için yine İstanbul'da olacağız.
* Rutin Çarşamba basın toplantımızı bugün de yapabilmiş olsaydık kamuoyuyla paylaşacağım bilgilerin en azından bir kısmını siz değerli basın mensuplarına aktarmak istiyorum.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
* Dün gece itibariyle sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor.
65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN DÜZENLEME
* Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var.
* Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz.
* Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz.
* Dünya, Covid-19'la mücadelede 5 ayı geride bıraktı. Pek çok ülkede durum ciddiyetini koruyor. Bizim başarımız, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklanıyor.
* Bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakârlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ediyoruz. Yüksek bir ihtimal olmasa da, eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir. Riski, tek dalgada önlemek mümkündür. İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir.
* Sokağa çıkma serbestliğinin geldiği ilk günde Türkiye'nin pek çok ilinden aldığımız haberlere göre, gündelik hayat, maalesef tedbirlere tam bir uyumla başlamadı. Oysa salgında evimizde geçirdiğimiz günlerin tecrübesi, tedbirlere uyumun daha yüksek olmasını gerektirirdi.
MÜCADELEDE İKİNCİ DÖNEMDEYİZ
* Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı, ısrarla vurguladığımız gibi, Kontrollü Sosyal Hayattır. Kontrollü Sosyal Hayat, gündelik özgürlüklerimizden fazlaca bir taviz istemiyor. Bizi riskten koruyacak davranışları zorlanarak değil, benimseyerek yapmalıyız.
GÜVENDE OLMANIN İKİ KOŞULU VAR
* Evden dışarı çıkıldığında, virüse karşı güvende olmanın iki koşulu var. Pandemi ile mücadelede nefes aldığımız, serbestçe sokağa çıkmaya başladığımız günler iki tedbir önemlidir. Biri, maskeyi kıyafetin adeta parçası kabul etmektir. Maske, ağızı, burunu açıkta bırakmayacak şekilde kullanılmalıdır. Virüsün solunum yoluyla geçtiği kesin bilgidir.
* Fakat sadece bizim maske takmamız yetmez. Başkalarını da bizim gibi maske kullanmaya teşvik etmeli, gerektiğinde uyarabilmeliyiz. Riski, alınacak tedbirlerin karşılıklı olmasıyla yenebiliriz. Kontrollü Sosyal Hayatın ilk gereği, maskedir.
* Sosyal Mesafe kuralı ise, Kontrollü Sosyal hayatın bir diğer gereğidir. İki kişi, eğer aralarına 1,5 metre mesafe bırakmazsa, mesafe azaldığı oranda virüsün bulaşma riski artmaktadır. Maske bir tedbirdir, ama tek başına zayıf bir tedbirdir. İki tedbir, birbirini tamamlamalıdır.
* Bu iki tedbirle birlikte el hijyeni riske karşı önemli bir koruyucudur. Virüsün dış ortamda bir süre canlı kalabildiği, ağıza ve buruna dokunma durumunda ise el aracılığıyla solunum yolunda enfeksiyona yol açtığı bilinmektedir.
YENİ HAYATIMIZIN DÜZENİ
* Yeni hayatımızın düzeni bellidir. Kuaförden metroya, pazar yerinden restorana, alışverişten seyahate gündelik hayatın tüm unsurları kendilerini kurallara göre organize etmektedir. Bireyler tedbirlere uymalı, Kontrollü Sosyal Hayatın şartlarına göre organize olamayan işletme ve kurumlardan bunu talep etmelidir.
* Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci, elbirliğiyle sürdürmektir.
NORMALLEŞME SÜRECİ HIZLANIYOR
* Normalleşme sürecini kurallara hep birlikte uydukça hızlandıracağız. Bundan birkaç ay öncesinin "normal" düşüncesine, gece saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir.
* Salgın riski artık hafiflemiş olsa da, dün saat tam 23.59'da geçerli olan durum, saat 24.00'da değişmemiştir. Bugün de değişmemiştir. Bunu kabul etmeliyiz.