Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:

"Ayrıca temassız menü ve ödeme sistemleri için çalışıyoruz. Her restoranın kendi çalışması var ama dernek olarak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda istediğiniz restoranın menüsüne girip seçim yapıp ödemesini de mobil uygulamadan yapabileceksiniz. Bir aya kadar hazır hale gelecek."

Demirer, şu anda girdi fiyatlarının belli olmadığını o nedenle bir fiyat artışı öngörülmediğini kaydetti.

1.5 METRE KURALI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, sektörün 8 - 15 Haziran arasında işe başlayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Turizm belgeli yerlerle ilgili tebliğ yayınlandı. Biz üyemiz restoran, kafe ve lokantalara hazırlık yapsınlar diye standartları gönderiyoruz. Türkiye'de 110 bin restoran, kafe var. Milyonlarca da tedarikçi... Bir an önce açılmayı talep ediyoruz.