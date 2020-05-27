30-31 Mayıs yasak var mı? Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler ilk günden itibaren alınmaya başlamıştı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ise ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük yasak ilan edilmişti. Peki 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu yasak var mı? Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor. Alınacak yeni kararlar masada olacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.
30-31 MAYIS TARİHLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kabine toplantısının ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?
Sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Bu hafta sonu da yasak olması halinde bu şehirlerden bazılarının yasağının iptal olması bekleniyor. Ancak üç büyük şehirde yasakların devam edeceği öngörülüyor.
15 İLDE SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran'da kaldırılması planlanıyor.
KAFELER RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.
SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.
AT YARIŞLARI HAZİRANDA
At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.
DİŞÇİLER EYLÜL'DE
Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.
EHLİYET KURSLARI 1 HAZİRAN SONRASI
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.
Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.
25 İLDE SIFIR VAKA
Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.
65 YAŞ ÜSTÜNE MARKET YASAĞI GÜNDEMDE
En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kararlar, en çok tartışılan konuyu oluşturuyor. İkinci dalga veya dalgalanma, bu grup için risk taşıyor. Bayramdan sonra yapılacak değerlendirmelerde, vaka sayısının düşmesine bağlı olarak yeni kurallar konulabilecek.