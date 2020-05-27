22 Mart 2020 kamu çalışanlarına 2020/4 sayılı Resmi Gazete genelgesi

Kamuda idari izin ve uzaktan çalışma durumuyla ilgili genelge yayınlanmıştı. Genelgede idari izinlerle ilgili bilgiler verilmişti. Buna göre, şu bilgiler açıklanmıştı;

Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;