Duru bebek devlete emanet

Gaziantep'te kağıt toplayan iki kişinin çöpte bulduğu Duru bebek tamamen iyileşti. Yaklaşık 15 gündür süren tedavi sürecinin ardından Duru bebek, devlet korumasına alındı. Prof. Dr. Ercan Sivaslı, Duru bebeği sağlıklı şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile belirterek, şöyle konuştu: "Bebeğimizin hastaneye geldiğinde yüzünün sol tarafında yaygın yüzülme, gövde ve kollarında çok sayıda çizik ve morluklar, kafatasında 2 kırık mevcuttu. 15 günlük tedavi sonucunda iyileşti. 2 kilo 590 gram olarak geldi, şimdi 2 kilo 980 gram oldu."