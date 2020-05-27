TİS için 4/D'li kamu işçisi taşerona çifte zam var mı? Sorusu milyonlarca taşeron içi tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda

KHK'ya göre yaklaşık 900 bin işçi 4D kadrosuna geçiş yaptılar. Belediyelerde ve Genel idarelerdeki çalışanlara farklı zamanlarda TİS yapılacak. İki yılda bir Yüksek hakem Kurulu TİS üyelerini toplanması ve işçilerin yeni maaş zamlarına karar verilmesi bekleniyordu. Toplu İş Sözleşmesi, işyeri veya işletme düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işletmede TİS yapma yetkisini haiz işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan iş sözleşmesidir. Buradan anlaşıldığı gibi, TİS'in işçi tarafında mutlaka işçi sendikası olmalıdır. Peki 4/D'li KHK kadrolu işçilerin tediye ek ödemeleri ne kadar?