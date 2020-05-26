DİLA KOYURGA KİMDİR?

Dila Koyurga, 1996 yılında İzmir'de doğdu. İzmir'de Karabağlar Belediyesi meclis üyesidir. Dila Koyurga, 15 yaşında siyasete başladı. 15 yaşından beri CHP Karabağlar Lise Komisyonu ile siyase atıldı. 15 yaşından itibaren CHP Karabağlar Lise Komisyonu ile siyasi hayatına başladı.

2014'te CHP'ye üye oldu. İzmir Konak kongre ve gençlik kolları kurultay delegeliğinde de bulundu. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. İzmir Konak kongre ve gençlik kolları kurultay delegeliğinde de bulundu. İki dönem Konak İlçe Gençlik Kolları yöneticiliği yaptı. İl Gençlik Kolları Sekreterliği görevini de ifa etti.