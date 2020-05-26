Dila Koyurga kimdir? Birçok internet kullanıcısı Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunun açıklanması sonrası bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. Peki Dila Koyurga kimdir? Dila Koyurga, 1996 yılında İzmir'de doğdu. İzmir'de Karabağlar Belediyesi meclis üyesidir. Dila Koyurga, 15 yaşında siyasete başladı. 15 yaşından beri CHP Karabağlar Lise Komisyonu ile siyase atıldı.
KOYURGA HESABINI SIFIRLADI VE DAHA SONRA ESKİ HESABINI GERİ ALDI!
Dila Koyurga'nın, kullanıcı adını farklı hesaba taşıyıp takipçilerini sıfırladığı, daha sonra eski hesabını geri aldığı tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Dila Koyurga'nın hesabının sıfırlanması sırasında, Dila Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren suç unsuru olan tweetleri sildiği öğrenildi.
İNAL: "KOYURGA'NIN TÜM TWEETLERİ ŞİKAYET ÜZERİNE, SAVCILIK TALİMATIYLA KOLLUK TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR"
Avukat Mustafa Doğan İnal, Dila Koyurga'nın tüm tweetlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıt altına alındığını açıkladı.
İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Hesap kapatıp sıfırlayarak kurtulamasın. CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga'nın tüm tweetleri şikayet üzerine, savcılık talimatıyla kolluk tarafından kayıt altına alınmıştır" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
İnal, Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A KARŞI HAKARET SUÇU İŞLENDİ"
Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ahmet Özel'in suç duyurusunda; şüpheli Dila Koyurga'nın Twitter isimli internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile basın ve yayın yoluyla o dönem Başbakan olarak görev yapmakta olan Recep Tayyip Erdoğan' a karşı hakaret suçu işlediğini ifade edildi.
DİLA KOYURGA KİMDİR?
Dila Koyurga, 1996 yılında İzmir'de doğdu. İzmir'de Karabağlar Belediyesi meclis üyesidir. Dila Koyurga, 15 yaşında siyasete başladı. 15 yaşından beri CHP Karabağlar Lise Komisyonu ile siyase atıldı. 15 yaşından itibaren CHP Karabağlar Lise Komisyonu ile siyasi hayatına başladı.
2014'te CHP'ye üye oldu. İzmir Konak kongre ve gençlik kolları kurultay delegeliğinde de bulundu. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. İzmir Konak kongre ve gençlik kolları kurultay delegeliğinde de bulundu. İki dönem Konak İlçe Gençlik Kolları yöneticiliği yaptı. İl Gençlik Kolları Sekreterliği görevini de ifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Avukat Mustafa Doğan İnal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dila Koyurga'nın hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.