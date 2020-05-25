KADEMELİ OLARAK NORMAL HAYATA DÖNMEK NEDİR?

Prof Dr. Haydar Sur, konuyla ilgili olarak, "Tüm süreç değerlendirildiğinde salgına ait önlemlerin gevşetilmesi salgının bitme süresini uzatabilir. Bu nedenle gevşetme karşılığında elde edilen alan nedir bu soruya cevap aranmalıdır. Tek bir açıdan değerlendirmek yanıltıcı ve imkansızdır. Tüm faktörleri yan yana koyduğumuzda ülkeler kendilerine göre bir denge tutturuyor." dedi.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca, koronavirüse (Covid-19) karşı ortak aşı üreteceklerini açıkladı. Klinik hasta deneylerinin devam ettiği belirtilen aşının Haziran ayı gibi hazır olacağı duyuruldu.

İngiltere'nin prestijli üniversitesinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.