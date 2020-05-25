SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Ülke genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Perşembe günü düzenlenecek kabine toplantısında önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı konuları gündeme gelecek ve karar verilecek. Edinilen bilgilere göre kısıtlamanın önümüzdeki hafta sonu da geçerli olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle faaliyetleri durdurulan kafe, çay bahçesi, ve kıraathane gibi işyerlerinin ne zaman açılacağı yoğun olarak merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapatılan dükkanların kademeli olarak yakın zamanda açılması düşünülüyor. Peki çay bahçesi, kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak? İşte kapatılan işyerleri hakkındaki son gelişmeler...