Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan turizm açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yapıldığını duyurdu. Çavuşoğlu, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız da Avrupa'daki, Türkiye'ye gelip de ülkemizi bilen herkes gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi kıyasladıkları zaman Türkiye ön plana çıkıyor. Bu nedenle gelmek istiyorlar. Gelmek istiyorlarsa da birlikte çalışmamız lazım. O insanların Türkiye'ye gelip tatil yapmasını birlikte sağlamamız lazım."

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