İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşarken bir yandan da Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu mübarek günde arkadaşlarına, tanıdıklarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı mesajları hakkında araştırma yapıyor. En güzel, kısa ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajlarını sizin için derledik. Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir.