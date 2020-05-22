BERBERLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine baktığımızda berberler ile ilgili bir istisnaya yer verilmediği görülmekte. Bu nedenle berber ve kuaförler kapalı olacak.

Çiçekçiler ile ilgili de herhangi bir maddeye yer verilmedi. Bu nedenle çiçekçilerin de kapalı olması bekleniyor.