SAMSUN HAVZA
Doğu Karadeniz'e sefer başladı. Vatandaş, çay toplamak için yola çıktı. Samsun Rize arası trafik tıkandı. Görenler şaştı kaldı.
BURSA HALK PAZARI
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, son buldu. Uyarıları dinlemeyenler, pazarlara koştu. Çarşılarda meydanlarda adım atacak yer yoktu. Corona yayılmak için fırsat buldu.
BÜYÜK TEHLİKE
CORONA salgını nedeniyle 4 gün boyunca uygulanan 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı dün sona erdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, yetkililerin uyarılarına aldırış etmedi. Sokaklara ve sahillere akın etti. Dün, İstanbul trafiği yine rekor düzeydeydi. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık da tepki çekti. Bursalılar, bir kez daha sosyal mesafe kurallarını çiğnedi. Bayram alışverişi için pazara gidenlerin hiçbir önlem almayışı dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Bu şekilde salgını nasıl bitireceğiz? Hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tehlikeye atıyorsunuz" diyerek isyan etti.
HANİ EVDEYDİK?
İstanbullular, dün evde kalın çağrısına uymadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik yaşandı.
BURSA
Dün bayram alışverişine çıkanlar, sosyal mesafeye uymadı.
Ankara
VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 972 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin can verdiğini, toplam can kaybının 4 bin 222 olduğunu açıkladı. Bakanlık, iyileşenlerin sayısının 113 bin 987'ye yükseldiğini belirtti.
YASASIN!
Güçlü sağlık ordumuz ve donanımlı hastanelerimiz sayesinde Coronavirüs salgını Türkiye'de büyük oranda kontrol altına alındı. Virüsün yayılmasını önlemek için yaklaşık 2 aydır sokağa çıkması kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, dün bir kez daha dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkan minikler, güneşli havanın tadını çıkarttı. Kimi bisiklete bindi, kimi salıncakta sallandı.
Antalya'da güzel havanın tadnı çıkartan çocuklar, doyasıya eğlendi.
SENİ ÇOK ÖZLEDİM ANNE
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire ve doktorlar, yüzlerce hastayı iyileştirdi. Hemşire Mevlüt Değirmen, anne ve babasını çok özlediğini söyledi. "Halkımız bizim için evde kalmaya devam etsin" dedi.
CAMİLERDE 3 KURAL
Camilerin 29 Mayıs'ta ibadete açılması planlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alınan tedbirleri sıraladı: Halılar, ayakkabılıklar dezenfekte edilecek. Namaz, cami avlularında kılınacak. Namaz esnasında maske takılacak.
Burak Erdem ÇELİK
AKAR: TSK'DA 156 VAKA VAR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Corona ile mücadeleyi değerlendirdi. "Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve hiçbirinde kritik durum yok" dedi.
BERBER 02.30'A KADAR AÇIK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya, "Berber, kuaför ve güzellik salonları bugün gece saat 02.30'a kadar, yarın ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
DEREKÖY SINIR KAPISI AÇILDI
Kırklareli Valiliği, virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce yolcu ve araç trafiğine kapatılan Dereköy Sınır Kapısı'nın açıldığı bildirdi. Türkiye'ye giriş yapacak vatandaşların 14 gün süre evlerinde izolasyona alınacağı öğrenildi.