



BÜYÜK TEHLİKE

CORONA salgını nedeniyle 4 gün boyunca uygulanan 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı dün sona erdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, yetkililerin uyarılarına aldırış etmedi. Sokaklara ve sahillere akın etti. Dün, İstanbul trafiği yine rekor düzeydeydi. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık da tepki çekti. Bursalılar, bir kez daha sosyal mesafe kurallarını çiğnedi. Bayram alışverişi için pazara gidenlerin hiçbir önlem almayışı dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Bu şekilde salgını nasıl bitireceğiz? Hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tehlikeye atıyorsunuz" diyerek isyan etti.

